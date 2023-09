Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche della "responsabilità" dei giovani bianconeri. Ecco il suo pensiero: "La responsabilità è di tutti. Giovani e non giovani. Serve crescere più in fretta. Sapendo che è fisiologico. Bisogna aspettarsi degli errori di inesperienza da parte dei giovani. Abbiamo anche giocatori più esperti che bilanciano la cosa., Cambiaso anche se è nuovo, Iling, Gatti - che era al primo anno di Juve l'anno scorso - stanno crescendo, avendo l'obiettivo del risultato finale attraverso le prestazioni. Ma serve averlo ben chiaro, è una fase di crescita".