Come racconta Gazzetta, in vista di Juve-Inter, l’ultima volta a casa della Signora è finita 2-0 per i bianconeri, con gol di Rabiot e Fagioli. Il secondo non ci sarà (squalificato per 7 mesi per la vicenda scommesse), il primo rientrerà dopo aver scontato la squalifica contro il Cagliari e giocherà con la fascia di capitano al braccio, perché Danilo non ha ancora recuperato dall’infortunio. Adrien è anche un po’ il simbolo di questa Juventus più solida che bella, che bada al risultato più che alla spettacolarizzazione dell’evento. D