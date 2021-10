A Sky Calcio Club, Beppeparla della Juventus: "Quando Allegri vinceva nelle scorse partite esaltava sempre l’avversario sconfitto: la Roma meritava il pareggio, con lo Zenit la Juve ha giocato male, l’Inter è la favorita per lo scudetto… E le ha battute facendo un certo tipo di partita. Stavolta col Sassuolo, con tutti al rientro, era chiamato a fare lui la partita, e lui l’ha presentata come una gara da vincere a tutti i costi. Ora, dopo la sconfitta, Max ha capito che non ce la farà a riprendere le prime della classe".