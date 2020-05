1









Impossibile dimenticare tutti i discorsi di Max Allegri, soprattutto quelli con tantissimi riferimenti all'ippica, sua grande passione oltre al calcio. Ma l'ex Juve vive una disavventura, un debutto da dimenticare. Come scrive Sportmediaset, da maggio è proprietario in Francia al 50% di una cavalla di 3 anni: di nome Ossun Set si è classificata ultima sui 2000 metri di una corsa a reclamare, nonostante fosse la grande favorita, montata top jockey Pierre Charles Boudot. Si è eclissata in retta d'arrivo dopo percorso da leader e ha chiuso ottava su otto partenti - si legge. Un brutto scivolone dopo i due secondi posti nelle prime uscite di carriera.