Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia tra Juve e Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Morata alla luce della prima parte di stagione e della prestazione contro il Verona. Ecco il suo commento sull'attaccante: "Alvaro è importante, ha qualità tecniche importanti. I giocatori vanno inquadrati per le caratteristiche. Se ci aspettiamo cose che non può fare... Ha fatto cinque mesi giocando spalle alla porta, è bravo a svariare, a campo aperto è devastante, anche l'altro giorno è stato molto bravo. Quando fa le cose che sa fare diventa bravissimo. Non lo scopro ora. Ormai è 10 anni che lo conosco".