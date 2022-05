Come racconta il Corriere dello Sport, Max Allegri dai suoi - dopo aver chiesto una partita di “divertimento” per l’ultima dell’anno - si aspettava ben altra risposta. Quella che di fatto non è arrivata, anche alla luce di alcune scelte di formazione che non lo hanno ripagato e di una gestione della rosa a gara in corso che non è bastata a raddrizzare una partita dove, a fare la differenza, sono state le motivazioni dei viola.