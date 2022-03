Come racconta La Gazzetta dello Sport, in casa Juve le querelle sugli orari non sono una novità: "Cristiano Ronaldo una volta s’immolò con Maurizio Sarri per perorare la causa del gruppo, che preferiva allenarsi al mattino piuttosto che al pomeriggio, ma venne respinto con perdite". Adesso? Scrive il quotidiano: "E' lecito interrogarsi sull’opportunità della richiesta, in un momento delicato per la Juventus, fresca eliminata negli ottavi di Coppa con tre sonori schiaffi dal Villarreal. Il litigio da cui Allegri s’aspetta la scossa in campionato".