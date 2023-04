Come racconta Gazzetta, aprile finisce domani e per la Juve è un’ottima notizia visto come è andato il mese. Dopo otto partite – e solo 2 vittorie – il ciclo di ferro della Signora si conclude a Bologna. I bianconeri si presentano al Dall’Ara reduci da tre sconfitte consecutive in campionato (Lazio, Sassuolo, Napoli) e dall’eliminazione dalla Coppa Italia, con tanto di lite finale con l’Inter. Il momento è delicato e decisivo, soprattutto in chiave Champions: la Juve è terza, ma ha soltanto 3 punti in più della Roma (quinta).