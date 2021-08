Ancora regista. Aaronè pronto a vivere un'altra serata interlocutoria, tra l'attesa di ciò che può essere e le prime sensazioni su ciò che sarà. Se dovesse rimanere a Torino, Allegri ha già pronto il posto per lui: davanti alla difesa. Per il tecnico ha i tempi di gioco, gioca destro e sinistro allo stesso modo, è pronto per un ruolo di interdizione e di governo. E allora? Dovrà però abituarsi al ritmo e alle soluzioni da trovare, specialmente nell'immediato e senza troppo campo davanti. Contro l'Atalanta un altro test per ribadire qualche passo in avanti.