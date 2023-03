Come racconta Gazzetta, ad annunciarlo ci ha pensato Massimilianonella conferenza della vigilia, quasi fosse un araldo. «Angel è un giocatore straordinario, quando ha la palla è diverso dagli altri: sta bene fisicamente e partirà titolare». Angel è naturalmente, signore delle Coppe. La Juventus si affida ancora una volta a lui per indirizzare la doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, dopo che l’argentino ha archiviato con una tripletta la pratica Nantes che si stava facendo tremendamente complicata. Di Maria ne ha viste talmente tante, nelle 127 gare internazionali giocate con i suoi club, da non potersi spaventare per un 1-1 all’andata come quello con i francesi di qualche settimana fa. Oggi cambia l’avversario, non la missione del Fideo: prendere la Juve per mano e farle attraversare un altro turno.