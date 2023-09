Come racconta Gazzetta,avrebbero pagato di tasca propria per poter rigiocare la partita contro il Sassuolo già il giorno dopo. Alla fine dovranno aspettare soltanto qualche ora in più e cambiare bersaglio per scaricare rabbia e frustrazione accumulati negli ultimi giorni. Massimiliano Allegri sa che i suoi pretoriani non sono quelli di Reggio Emilia. Ma proprio perché li stima, pretende di più e stasera s’affiderà al loro orgoglio ferito per battere il Lecce e pilotare la Juventus fuori dall’incubo del Mapei Stadium.