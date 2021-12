Massimilianoè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo spostamento dial centro?con la squadra chiusa si era innervosito, faceva più fatica, non gestiva bene la palla e non si muoveva quindi ho messo Kean centravanti, nell'occasione del gol è stato bravo e Morata ha trovato più campo partendo più largo. Reti dal centrocampo?grandi gol non ne ha,qualche gol da mezzala sì.r edevono segnare, ma Rabiot tende ad abbassarsi, nel primo tempo ha avuto i tempi di inserimento giusti ma non è riuscito a far male, bisogna lavorarci tanto. Ai ragazzi ho chiesto di creare molto da fuori,è stato più cattivo. Bisogna trovare più gol dai centrocampisti".Sul prossimo ciclo di gare: "In questi momento è divertente, nelle ultime partite abbiamo fatto bene. Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posti. Dico così perchè a gennaio e febbraio abbiamo tutti gli, poi le altre si arrangeranno tra di loro e il nostro calendario sarà più semplice. Gli scontri diretti è difficile vincerli tutti, abbiamo perso con Napoli e Atalanta, poi abbiamo fatto tre vittorie e due pareggi, una cosa del genere. Dobbiamo lavorare su questo, il nostro obiettivo è uscire da gennaio e febbraio nel migliore dei modi".Sulle dichiarazioni di: "sta crescendo molto, ha fatto un'ottima partita sul piano caratteriale così come Leo (Bonucci, ndr.).lo aspettiamo, è un giocatore di grande qualità che deve far gol. L'importante è essere messi tutti bene il 30 quando ci ritroveremo. Non ho voluto rischiare nè lui nèche comunque stavano bene".