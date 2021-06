Un colpo importante, eppure a costi ridotti. La Juventus sta ragionando anche su Sandro Tonali. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è rientrato al Brescia dopo il prestito oneroso al Milan: si ragiona adesso sul possibile riscatto da parte dei rossoneri, ma non sembra così scontato. Anche per le posizioni, più rigide, del presidente Cellino dopo la richiesta al ribasso di Maldini e Massara.



LA SITUAZIONE - Resta un'ipotesi, quella di Tonali alla Juventus. Da seguire e da monitorare. Che potrebbe concretizzarsi magari in prestito, così da testare ulteriormente il giocatore ad alti livelli. Se con il Milan non dovesse finire bene, ecco che i bianconeri potrebbero approfittarne e inserirsi nel dialogo già costruito. Tonali era stato già vicino alla Juve, appena un anno fa: scelse il Milan, accantonando le proposte di Inter e appunto Juventus. Un anno dopo, il bivio è cambiato. Ma solo leggermente.