Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha difeso Dusantirando in ballo anche.... Ecco le sue parole: "Ci sono state critiche per Cristiano, ha fatto le prime 5 senza segnare. L'attaccante è valutato per quello, ma Vlahovic è tornato ed era migliorato tanto a livello tecnico. Il gol lo ritroverà. Sono passaggi della carriera, Vlahovic ha 22 anni, capita a tutti, capita anche ai grandi, in una stagione ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Dusan deve stare sereno, restare in equilibrio che è importante e difficile. Un percorso che deve fare. Come tutti".