nel ruolo di ala di equilibrio,fuori dagli 11. Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le scelte disulla base della partita di. Come rivelato dalla rosea, il tecnico ha deciso di puntare sulcon alcune accortezze:sarà spostato in attacco per sfruttare al massimo le sue potenzialità, mentreresta "sospeso" e, in fase di recupero dall'infortunio, ancora un mistero. Un ruolo più strategico, infine, sarà assegnato a