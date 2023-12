Massimiliano"vota" Pierre-Emile. A poche settimane dall'avvio della sessione invernale di calciomercato, il centrocampista danese classe 1995 sembra essere il profilo preferito del tecnico livornese, che ha individuato in lui quel mix di esperienza, personalità, struttura fisica e capacità di inserimento nell'area avversaria che lo rende davvero perfetto per laattuale, in cerca di un rinforzo importante per la mediana.- Stando ai colleghi di Calciomercato.com, nei giorni scorsi il club bianconero è entrato di nuovo in contatto con l'agente del giocatore del, che sta lavorando a varie piste possibili tra cui quella che porta all'Atletico Madrid. Nel caso della Juve la formula del trasferimento deve essere quella del prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, ma dagli Spurs non sono arrivate aperture in questo senso. Cristiano, però, non intende mollare la presa e continua a trattare con il suo rappresentante: il gradimento del 28enne alla soluzione bianconera potrebbe poi giocare a suo favore.