Un Massimiliano Allegri scatenato, al 35' della sfida tra Juventus e Fiorentina. Poco dopo essere andati in vantaggio, i bianconeri hanno dovuto ammortizzare un tentativo offensivo dei viola. Al termine dell'azione, il tecnico livornese ha iniziato ad urlare contro De Sciglio e Bonucci, ritenuti responsabili dell'aver lasciato troppo spazio all'offensiva della Fiorentina sulla fascia sinistra. come raccontato da Mediaset, è stato il quarto uomo a portare via l'allenatore.