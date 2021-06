Arthur può finire sul mercato. La Juventus e Max Allegri sembrano avere le idee chiare sul brasiliano che, arrivato dal Barcellona nell'ambito dello scambio con Pjanic, ha avuto un inserimento piuttosto difficile. Non potrà essere ceduto a basso prezzo, ma resta in uscita e per questo si pensa al prestito. Come riporta Sportmediaset, c'è già chi sarebbe interessato: "Si tratta della Lazio, che ha in Maurizio Sarri un estimatore di Arthur. Al momento si tratta solo di un'ipotesi abbozzata, ma alle giuste condizioni potrebbe andare a buon fine. A dire il vero, il sogno della Juve è quello di poter inserire il giocatore in un'operazione che dovrebbe portare Sergej Milinkovic-Savic in bianconero".