Ieri sera, dopo il pareggio contro il, è apparso parecchio nervoso. Il cammino insi è già complicato per la, e Massimilianonon è proprio riuscito a mantenere il solito aplomb davanti ai giornalisti di Sky, arrivando a sbottare dopo essere stato interpellato sul tema della (scarsa?) aggressività dei bianconeri:Io non ho mai voluto la squadra che vince 1-0, è un modo comune che si dice ma non è vero, è inesatto", le sue parole. E poi ancora: "Guardate le mie squadre, hanno sempre avuto. Io parlo di numeri,". Riavvolgiamo per un attimo il nastro: è proprio vero quello che sta dicendo il tecnico livornese, che effettivamente è diventatoper antonomasia?Per scoprirlo basta analizzare alcuni semplici dati, quelli che per sua stessa ammissione non mentono: al momento la Juve vanta la seconda miglior difesa e il sesto attacco della Serie A (quindi i numeri non gli danno ragione, ma da qui a giugno qualcosa potrebbe ancora cambiare ed è corretto sospendere il giudizio); la scorsa stagione, però, si è chiusa con lae il, mentre era andata meglio nel 2018-19 rispettivamente con la 1^ e 3^ posizione (un doppio piazzamento che si era già verificato nelle stagioni 2015-16 e 2016-17, quest'ultima terminata con la finale di Champions League persa a Cardiff). Ladescritta da Allegri si ritrova alla Juve, la penultima della sua prima "era" in bianconero.Gettando lo sguardo ai tempi della sua esperienza al- citata espressamente nella "replica" di ieri sera - le cose non cambiano in maniera evidente: solo nel 2010-11, infatti, i rossoneri hanno avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco, mentre nelle tre stagioni successive (compresa quella in cui è arrivato il suo esonero) la "palma" della retroguardia top è spettata proprio alla Vecchia Signora di Antonioe il reparto avanzato ha raggiunto il primo gradino podio solo nel 2011-12, fermandosi al quinto posto l'anno seguente.E se il suo corto muso è diventato "leggendario" forse un motivo c'è...