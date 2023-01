Una Juve due punto zero. Una nuova vita. Sempre bianconera. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la coppiariparte dagli ultimi due uomini di calcio scelti da Andrea Agnelli: Massimiliano Allegri in panchina e Federico Cherubini come direttore sportivo. Ma sembra una scelta a tempo, mentre vengono allontanate voci di ribaltoni. Quello che succederà da giugno in poi, per il quotidiano, "dipenderà dai prossimi cinque mesi e dai risultati, che restano sovrani in “casa Juve”.Entrambi però possono contare su due contratti importanti. Cherubini ha un accordo fino al 2024, Allegri fino al 2025 con uno stipendio super e la possibilità di chiudere comunque la stagione in maniera positiva con la qualificazione in Champions League.I ragionamenti in casa Juventus sono cambiati, anche se si preferisce ragionare sui tecnici piuttosto che sulla squadra. Per capirci: meglio due giocatori in meno, ma un top allenatore. "Quindi Allegri o, in caso di finale di stagione deludente, un altro big. Da Antonio Conte a Zinedine Zidane. Il primo è stato l’architetto dei primi tre scudetti del ciclo Agnelli ed è in scadenza con il Tottenham. Mentre Zizou, attualmente libero, non ha mai nascosto il desiderio di allenare prima o poi la Francia e la Juve", aggiunge Gazzetta.