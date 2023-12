Share





di Marco Amato, inviato alla Continassa

Magnanelli fa le veci di Massimiliano Allegri in mezzo al campo e lo ripete più di una volta: “Ritmo, diamo ritmo”, oltre alla richiesta di “qualità”. Eppure, la Juventus non riesce a mantenere alti i giri del motore se non per un tempo limitato. Difficile, però, dire se sia questa la richiesta specifica o un aspetto in cui migliorare.



È partita questa mattina, dal Training Center della Continassa, la missione Frosinone. Squadra che è scesa in campo senza Rabiot e, da un certo punto in poi, anche senza Kostic.



I motivi delle assenze, una possibile traccia di mercato e l’idea di Allegri in attacco nel video qui di seguito.