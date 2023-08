Una grigliata in famiglia. Così la Juve ha festeggiato - dopo l'allenamento di oggi - il Ferragosto. Tutto bianconero, e tutto alla, dove questa mattina è andato in scena il primo allenamento della settimana che porta al campionato. Con piacevoli sorprese:ha smaltito i carichi ed è tornato ad allenarsi, con vista su Udine. Ancheè pronto.Resta in dubbio, invece, Moise Kean: il giocatore è fuori dopo una contusione alla tibia sinistra e resta in bilico per la prima trasferta della nuova Serie A. Difficile vederlo subito in campo, ma tutto dipenderà dalle prime risposte nei prossimi giorni.