La Juve ha dovuto fare a meno di Rabiot e in gran parte anche di Kostic nel match contro il Verona ma ci saranno invece questa sera con l'Inter. Buone notizie per Allegri anche perché entrambi sono stati decisivi nelle due vittorie in campionato contro i nerazzurri. Gol per Rabiot all'andata su assist di Kostic e viceversa a San Siro.