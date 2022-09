In conferenza stampa è stato chiesto a Massimiliano QUI l'integrale) una risposta riguardo alle voci sulle sue dimissioni. Queste le sue parole:- "Sai perché mi mancava? Quando c'è un mezzo risultato, Allegri è in discussione. Capisco molto voi, è divertente. Ho appena detto e credo di parlare l'italiano in maniera corretta. Sono andato poco a scuola, ho cercato di migliorare l'italiano. Sono fiducioso di quello che stiamo facendo e di quello che sarà. Poi i risultati giudicano il lavoro mio e di tutto lo staff. Credo sia normale. Bisogna essere fiduciosi".