Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Roma, Massimilianoha anche "risposto" a Sami Khedira, che ieri si è detto "triste" , da tifoso bianconero, per il periodo di difficoltà che sta vivendo la. Ecco le parole del tecnico: "Abbiamo cambiato molto. Prima avevi giocatori di grande esperienza, differenti da ora. Hanno meno esperienza e caratteristiche differenti. Bisogna lavorare su questi e cercare di migliorare. Lo faremo. I giocatori non sono come le macchine: non te la rifanno uguale, i giocatori sono diversi. Per questo ci sono cicli in cui vinci per tanti anni, anni in cui lavori per costruire altri cicli".