I nuovi acquisti? Al raduno della Continassa saranno accolti a Torino da altri due big della squadra: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa dovrebbero essere fra i primi a rispondere alla chiamata juventina. L’azzurro è alle prese con il recupero dall’infortunio e ha già mostrato di non voler perdere tempo per lavorare al rientro. Il serbo ha saltato gli impegni di giugno con la nazionale per la pubalgia, e da tempo aveva fissato il 4 luglio come data per l’inizio della sua prima stagione completa a Torino. Con loro gli altri big non saranno molti, solo quelli che hanno saltato gli ultimi turni con le nazionali: Zakaria, Danilo, Cuadrado e Arthur. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.