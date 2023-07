Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri riparte sì dal 3-5-2,, soprattutto in attacco dove in programma c’è l’avvicendamento tra Vlahovic e Lukaku. Per la Juve, per altro, si tratta del primo test stagionale. L’unico vero volto nuovo da scoprire è quelo dello statunitense Weah, erede di Cuadrado sulla fascia destra. E l’unico volto vecchio da non rivedere è ancora una volta quello di Pogba.