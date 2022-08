Come racconta Gazzetta, a Genova, indipendentemente dal modulo e dagli interpreti, la certezza sarà DV9, che per la Juventus è sempre stato importante ma adesso, viste le assenze e le attese, è diventato quasi vitale. Vlahovic lo scorso anno ha chiuso a 29 reti, di cui 24 in campionato. Allegri gliene ha chieste almeno 30 per riconquistare lo scudetto, l’importante è che non vinca il titolo di capocannoniere. Dusan da bravo scolaretto si è presentato subito con una doppietta.