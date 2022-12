Sorriso stampato in faccia come di solito accade, è lo stesso Massimilianoa spiegare l’assenza di Federiconell’amichevole contro lo Standard Liegi: “C’era un lavoro personalizzato già programmato. E poi nell’ultimo allenamento l’ho visto andare troppo forte, l’ho dovuto fermare”. Per rimanere nel gergo del tecnico livornese:Insomma, lo dimostra sempre quel sorriso di cui si parlava prima:, un affaticamento muscolare già superato è un incidente di percorso più che prevedibile dopo il lungo stop. Difficile dal primo minuto, più probabile per uno spezzone di partita: Chiesa – a differenza degli altri big ancora fermi ai box -,Al di là delle battute e dei sorrisi, Allegri punta fortemente su Chiesa, per dare uno scossone alla seconda parte di stagione. Come racconta Gazzetta: “. Come di fatto non succede dal 9 gennaio e dal grave infortunio al ginocchio subito contro la Roma. Dopo i tre spezzoni pre Mondiale (Psg, Inter, Lazio) e i forfait nei tre test post sosta (Arsenal, Rijeka, Standard Liegi), la stagione del numero 7 è pronta a decollare. Allegri s’aggrappa al figlio d’arte, il primo pezzo da novanta di quella Juve pensata in estate, ma che anche a inizio 2023 sarà ancora virtuale”.