Massimiliano Allegri dovrà ricorrere a tutta la rosa nei prossimi mesi considerando che oltre a Paul Pogba, anche Nicolò Fagioli potrebbe presto essere squalificato per il caso scommesse. Ecco allora che il tecnico per compensare questo vuoto a centrocampo può ricorrere a due giovani, Yildiz e Iling Junior, capaci di giocare in mezzo al campo se ce ne fosse bisogno. Per entrambi al momento poco minutaggio ma adesso la situazione potrebbe cambiare. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.