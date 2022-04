Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha risposto anche a una domanda sui possibili rimpianti della Juve in questa fase finale di stagione. Ecco le sue parole: "Di rimpianti, nella vita, non bisogna averne. Che rimpianti bisogna avere? Bisogna essere realisti: siamo quarti? Meritiamo di essere quarti! Eravamo decimi e lo meritavamo. Abbiamo avuto un'occasione importante con l'Inter, non l'abbiamo sfruttata, facendo una buona partita. Il resto è tutta aria fritta... si parla di niente".