Nonostante gli ottimi risultati e l'anno di contratto che lega ancora Massimiliano Allegri (fino al 2025), non ci sono certezze assolute sul futuro del tecnico livornese. Per ora, le parti non ne stanno parlando e sono tutti concentrati sul lavoro in campo e fuori. Come riferisce Tuttosport, ci sono molti fattori che potrebbero condizionare la permanenza del tecnico. Sicuramente però, si legge, Allegri rimarrà solo in caso di prolungamento di contratto. Difficilmente infatti l'allenatore bianconero accetterà di iniziare la nuova stagione con un solo anno di contratto.