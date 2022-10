Le parole di Allegri in conferenza stampa:RISPOSTE DOPO LE CRITICHE - "Kostic sta migliorando molto, conosce i compagni, trova fiducia. Arrivava da un campionato diverso, tedesco che è diverso da quello italiano. Ora non si fa più saltare, ribatte i cross. Credo che Kostic, se impara e lo farà sicuramente perché ha forza e autonomia fisica, se impara quella situazione lì magari potrà fare il terzino. Già imparare lì è un segnale importante. McKennie è meno bravo nel palleggio, ma bravo negli inserimenti. Credo che tutti stiamo migliorando, ora era importante vincere per prepararsi a martedì".