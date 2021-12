È un periodo die "rinnovamento" in casa. Ne ha parlato anche Massimiliano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, esordendo con una simpatica battuta: "Mi trovo bene, è divertente,e mi fa bene", ha scherzato il tecnico, proponendo poi una breve analisi della situazione anche alla luce del lavoro svolto di recente. "Ho giocatori completamente diversi da quelli di cinque anni fa. Ma mi era già successo al, poi quando hanno smesso i vecchiarelli abbiamo fatto il terzo anno con giocatori diversi. Settimana scorsa abbiamo lavorato bene, fisicamente e tatticamente. Magari pian piano ne usciremo, miglioreremo, ci sarà più autostima. Si vede più fiducia nel far gol negli allenamenti, poi si nota anche in partita".