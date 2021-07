Primi giorni di allenamento a ranghi ridotti, dalle parti della Continassa. Lbis è cominciato, segnato da un grande entusiasmo intorno all'ambiente, con i tifosi che sognano un ritorno alla vittoria in campionato e, perché no, un exploit in Europa., a causa dei diversi nazionali che, impegnati nelle competizioni continentali, si trovano ancora in vacanza a partire dalla prossima settimana, però, le cose inizieranno a cambiare, con i primi due ritorni.CHIE RIENTRA - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Merihe Dejandovrebbero essere a disposizione dia partire dalla prossima settimana., il suo futuro sembra essere lontano da Torino ma, in ultima istanza, toccherà all'allenatore giudicarlo. Per quel che riguarda lo svedese, invece, parliamo di un intoccabile, uno che, sotto la guida di Allegri,, quello che in parte è mancato nella passata stagione, la sua prima in bianconero.