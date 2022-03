In piena lotta per la promozione in Serie A, la Cremonese sta iniziando anche a guardare al futuro dei suoi giocatori in prestito da altri club tra cui anche Nicolò Fagioli e Luca Zanimacchia, di proprietà della Juve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo piace molto a Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe riportare subito alla base, ma un'eventuale "salita" nel massimo campionato della squadra lombarda potrebbe far cambiare idea ai bianconeri; per il secondo, invece, sembra quasi certo il rinnovo del prestito, che gli consentirebbe di continuare la sua avventura in grigiorosso.