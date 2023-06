È sempre così, nei momenti di incertezza le voci corrono come vento e fanno saltare, uno dopo l’altro, i castelli di carte. In realtà, una certezza ce l’abbiamo: dopo la partita contro l’Udinese, al termine della stagione,Un’altra certezza:, remota l’ipotesi dimissioni, e al tavolo con il board ribadirà i risultati raggiunti in una stagione così complicata. Dall’altra parte del tavolo, però, troverà anche chi rappresenta il partito del cambiamento e, a partire dalla panchina., dunque. Per tornare all’incipit, però, una voce scombussola il tifo bianconero: la certezza, o quasi, che Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione.