Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato del suo futuro. Le sue parole:- "Non ho detto niente, non dico niente. Bisogna pensare solo a lavorare, perchè in un attimo cambiano le opinioni. Non bisogna né esaltarsi né deprimersi. Stanno giocando dei bravi ragazzi, c'è un percorso, è un merito di quanto fatto negli ultimi 10 anni. Colgo l'occasione, ieri c'è stata una decisione sul Decreto Crescita, dal punto di vista calcistico la Juve é meno preoccupata perchè ha un patrimonio di giovani che può sviluppare nel futuro, è molto più serena e tranquilla. Il resto non conta, l'importante é la Champions e fare una seconda parte di stagione al meglio".