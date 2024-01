Il difensore brasilianosta per fare il suo ritorno in campo. Il rientro dell'ex Porto è previsto giovedì durante la partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Dopo aver superato con successo il problema che lo ha tenuto lontano, oggi ha partecipato a un allenamento completo con la squadra, confermando il suo stato fisico idoneo per il match di giovedì.L'esterno ha già saltato 10 partite di campionato in questa stagione, 11 se consideriamo anche l'ultima di Coppa Italia contro la Salernitana.