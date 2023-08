Nello speciale DAZN Heroes a cura di Pierluigi Pardo, Massimilianoha parlato anche di Adrien. Ecco il suo pensiero sul centrocampista francese della: "Un giocatore straordinario, ha un motore diverso dagli altri, ha imparato a fare gol, crede di più in sé stesso. Credo che quest'anno possa fare meglio, non in termini di gol ma di prestazioni. Mi dà grandi soddisfazioni già per il modo in cui corre. A Rabiot mandavo i messaggi perché lui non risponde al telefono, gli scrivevo su, ogni tanto rispondeva e mi mandava le faccine. Lui credo abbia fatto la scelta giusta perché qua è diventato un uomo importante in spogliatoio. Danilo è capitano e i vice capitani sono Alex Sandro e Rabiot”.