Le parole di Massimilianoa DAZN prima di- "Ho sempre considerato la partita più vicina quella più importante, se fai male prepari peggio la partita di Siviglia. Poi è importante consolidare il secondo posto, la Cremonese è una squadra tosta che difende bene".- "La squadra ha fatto bene finora, abbiamo avuto momenti non facili per tutti gli imprevisti. Abbiamo finito i cartellini del Monopoli...!".- "Pensava di non giocare, gli ho fatto una sorpresa. Vedremo quanto riuscirà a giocare".- "Sta bene, gli serve continuità. A Bergamo non aveva giocato, ma stanno bene anche Milik e Kean".