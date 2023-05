Il contratto da oltre sette milioni di euro per altre due stagioni e la fiducia di John Elkann nei confronti di Allegri rendono molto complicata l'opzione di esonerare il tecnico. A riportarlo è calciomercato.com che però aggiunge come ci siano due fattori che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il primo è l'arrivo di un nuovo dirigente come Giuntoli che avrà ampi poteri e responsabilità, il secondo è il discorso legato alle future sanzioni e penalizzazioni che potrebbero portare il club fuori dalla prossima Champions League.