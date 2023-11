Lasi prepara a giocare contro l'Inter il prossimo 26 novembre allo Stadium, una gara dal sapore speciale soprattutto in ottica Scudetto. Chi potrebbe rientrare tra le fila della Juventus è Fabio, il centrocampista alle prese con la lombalgia che lo ha fatto tornare anzitempo dalla nazionale under 21 e lo ha messo in dubbio per la gara contro il Cagliari, il problema però sembra, secondo Tuttosport, si possa smaltire per il derby d'Italia.