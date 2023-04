NELLA GALLERY IL CALENDARIO DELLE SQUADRE IN LOTTA PER UN POSTO IN CHAMPIONS (IN MAIUSCOLO LE PARTITE FUORI CASA)

I 15 punti restituiti alla Juve e i risultati del week end, con la sconfitta dei bianconeri, della Lazio e le vittorie di Inter e Milan hanno acceso ulteriormente la lotta per la qualificazione in Champions il prossimo anno. Facciamo finta che la classifica non sarà nuovamente cambiata dalla giustizia sportiva e che sarà solo il campo a decretare le quattro che disputeranno la massima competizione europea nel 2023/2024.ma non solo, c'è un altro fattore che può aiutare Allegri.alla penultima di Serie A. Domenica i bianconeri saranno impegnati sul campo del Bologna, poi prima e dopo Bergamo il Lecce e la Cremonese in casa. Le ultime due trasferte invece a Empoli e Udine. Un calendario nel complesso abbordabile, almeno sulla carta. Gli scontri diretti, che sono stati più delusioni che gioie anche quest'anno, sono quasi terminati, Allegri può vedere il bicchiere mezzo pieno almeno in questo.