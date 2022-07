Primi giorni di lavoro all'interno del Training Center della Continassa per la. Primi giorni per mettere benzina nelle gambe e nella testa, per inserire i nuovi elementi e trovare la quadra dal punto di vista tattico. Nel frattempo,può già sorridere per quel che riguarda il centrocampo, come riporta il Corriere dello Sport: "Pogba sarà uno dei due intoccabili del reparto, insieme a Locatelli, con cui ha iniziato a dialogare in questi primi giorni di allenamento. Il feeling tra i due inizia a sbocciare e più in fretta scoccherà la scintilla, più in fretta decollerà la manovra juventina. Manuel e Paul potranno anche scambiarsi di posizione, tanto che entrambi potranno agire appunto da riferimento davanti alla difesa come play, sempre che il mercato non ne porti uno di ruolo, il che risolverebbe i problemi del recente passato".