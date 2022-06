Le immagini , i tweet, la discussione (anche) social merita una risposta, un certo tipo di chiarezza. E allora, eccola: no, al momento è fuori discussione il fatto che Max possa salutare anzitempo i bianconeri.E i motivi sono tra i più semplici da ritrovare:Sarebbe dunque soltanto un passo indietro di Allegri a far rivedere i piani dei bianconeri, che lavorano sul mercato per accontentare le sue richieste (Di Maria su tutti).In questi giorni si sono certamente intensificate le voci di un Allegri nervoso, a tratti insofferente per la continua attesa sul mercato. Ma si è trattato esattamente di questo: di voci. Non confermate, o comunque arrivate da strade non certamente "istituzionali". Pertanto, la rottura non esiste e le parti - dirigenza e allenatore, che continuano a sentirsi quotidianamente per il mercato - proseguiranno insieme. Gli scossoni possono arrivare esclusivamente dal mercato e da obiettivi prefissati e poi mancati.L'incontro con Campos è confermato. I due, che si conoscono da tempo, si sono visti all'Hotel de Paris a Montecarlo, dove spesso il tecnico va in vacanza. Non è escluso che il nuovo responsabile dell'area tecnica del Paris abbia fatto un tentativo, ma l'allenatore ha ribadito la sua decisione: resta alla Juventus.