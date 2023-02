Come racconta Gazzetta, contro il, per la prima volta in stagione, Max potrebbe avere a disposizione tutto il suo poker di stelle: Pogba, Chiesa, Di Maria e Vlahovic. La seduta di oggi, insieme alla conferenza stampa dell’allenatore bianconero, darà le ultime indicazioni sulla formazione anti-Toro. In difesa potrebbe riposare Alex Sandro, in favore di capitan Bonucci; a centrocampo Paredes rileverà con ogni probabilità lo squalificato Locatelli; in attacco, dovrebbe tornare Vlahovic dal 1’, dopo la panchina con il Nantes.