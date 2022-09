Come scrive Calciomercato.com, la Juve potrebbe cambiaresolo in caso di up-grade, non solo potenziale ma garantito, una condizione difficilmente praticabile almeno in questa fase. Rimandando il tempo della resa dei conti, almeno a novembre se non addirittura a giugno. Salvo nuovi colpi di scena o ulteriori tracolli tali da rappresentare un punto di non ritorno.