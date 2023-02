Come racconta Gazzetta, lapuò giocare anche con una punta in più e un centrocampista in meno, perché l’idea di Allegri è quella di andare avanti con la difesa a tre, piazzando Chiesa e Di Maria alle spalle di Vlahovic, con l’argentino che dovrà sacrificarsi in fase difensiva arretrando sulla linea dei centrocampisti. Ma non sarà l’unico, perché pure gli altri due dovranno aiutare per non perdere quell’equilibrio conquistato con grande fatica.