La permanenza diallaè in bilico, con un 50% di possibilità secondo Calciomercato.com. Se il tecnico dovesse raggiungere l'obiettivo della qualificazione in Champions League o addirittura vincere lo Scudetto, potrebbe optare per un addio trionfante. In tal caso, potrebbe negoziare una risoluzione consensuale del contratto con il club, lasciando Torino da vincitore. La situazione rimane aperta, con il futuro di Allegri legato agli eventuali successi della squadra in competizioni chiave.